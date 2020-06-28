高市长补选成信任投票？国民党内涌现“江启臣防线”声音

国民党主席江启臣上任以来，不仅高雄市前市长韩国瑜被以远超乎预期票数罢免，党务改革也遭党内反弹，将登场的高雄市议长补选也荆棘满布，8月中将登场的高雄市长补选被党内视为是信任投票，得票率能否达三成成“江启臣防线”。

联合新闻网引述国民党党务人士表示，补选投票率低，得票状况应以得票率评比；国民党近几次在高雄市长选战中，在非民进党阵营整合下，以2014年由前高雄县长杨秋兴代表国民党参选该届得票率30.89%触底，此次高雄市长补选这条线就是“江启臣防线”。

党务人士分析，如果这次在江启臣操盘下，国民党高雄市长参选人李眉蓁最终得票无法突破三成，江在党内的领导威望将遭进一步重创，恐面临被逼退压力。

党籍立委则认为，补选得票数与得票率好坏难有客观评估标准，应以得票名次来看，在此次补选各界普遍认为国民党将败选前提，于三强鼎立下，若李眉蓁最终得票能维持住第二名，得票率甚至与民进党参选人陈其迈接近，就算过关。

但若最终李眉蓁得票即使维持第二，但得票却被民众党参选人吴益政拉近，甚至是李的得票最后屈居第三，该党籍立委说，这样国民党在这次高市长补选就算大败，江启臣确定提前跛脚，9月初将登场的全代会恐沦逼宫大会。

不过也有党务人士缓颊，认为不论是罢韩案或因此而来的高雄市长补选，都是2020大选遗绪，是前人种的因；身为现任党主席的江启臣，虽然应为高市长补选成败负责，但若将帐全算在江头上，也并不公允。

党团副书记长林奕华也认为，这场高雄市长补选攸关国民党士气能否止跌，所有党内同志应把选战当成大家的事情，应体认到补选选得不好，不只江启臣会大伤，国民党也将遭到重击，全党辅选高雄不应该只是说说而已。

林奕华说，正面来看，就算高市长补选选的不错，也不代表江启臣就会平步青云成党2024总统参选人，所以党内对高雄市长补选与江未来发展应分成两件事来看待；国民党现在这么低潮，党内每个人都不该把自己当这场补选的局外人。