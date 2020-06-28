民进党议员称屈原是“楚独份子”遭讽

民进党高雄市议员高闵琳在面簿指出“屈原是楚国人不是中国人，屈原是楚独份子”引发争议。前立委蔡正元在面簿发表“台独份子的历史学识”一文讽刺台大昆虫系毕业的高闵琳，台大昆虫系比较懂昆虫的历史是可以理解，但不能用昆虫的历史来理解人的历史。

据联合新闻网报道，蔡正元表示，高闵琳跟大部分台独份子一样，既不懂台湾历史，更不懂中国历史。他指出，“中国”一词有两个含义，在中国汉朝之前，中国仅指河南一带的中国古都，但汉朝司马迁的“史记”已用中国一词描述大汉帝国的领土，从此以后，中国土地上出现的各种国家组织都通称中国。

蔡正元举例，许多非汉族建立的国家组织，例如元朝的忽必略、清朝的康熙，虽然他们的国号不叫中国，但对外都自称是“中国皇帝”。就像美利坚合众国底下的“众国”（States）都只被翻译成州称加州、麻州，其实英语原文是称作“加国”、“麻国”，但大家不能笨笨的说“加国不是美国”。

蔡正元说，楚国虽称“国”，但只是“诸侯国”，其实是一个势力比较大的“邦”，既非主权独立国家，也不能称为楚朝，更不能说屈原是“楚独份子”，因为楚王从来没有想要推翻周天，子也没有想要脱离周天下。楚国的爱“国”忠臣屈原忧心的是楚国会被秦国并吞，不是忧心楚国会被“周天子”并吞，换言之，就像“内华达国”忧心被“加利福尼亚国”并吞，不是害怕被“美国”并吞。

蔡正元表示，因此，不能说楚国人不是周朝人，也不能说楚国人是楚朝人、不是中国人，只能说楚国人不是秦国人，“以上谈的是中国人的历史，不是台大昆虫的历史”。