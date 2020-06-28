国家安全议题迫切 陈茂波：港府责无旁贷义无反顾

中国全国人大常委会就订立“港区国安法”的工作已进入最后阶段，香港财政司司长陈茂波认为，香港在维护国家安全的制度缺口即将可以封堵。他指出，国家安全是个实在而迫切的议题，不容回避，在这个大是大非问题上，特区政府责无旁贷，亦义无反顾。

陈茂波今天在个人博客中指出，美国借“港区国安法”立法挑起所谓的“制裁”，令市场关注美国声言的措施会带来什么影响，而事实上，从市场数据来看，港元汇率持续靠近7.75兑一美元的强方区间，从今年4月以来，港汇多次触及强方兑换保证，令金管局需多次入市承接美元沽盘，合共释出超过570亿的港元资金，而本港银行同业拆息亦持续偏低。

种种情况均显示香港持续有资金净流入，市场流动性非常充裕。他相信在“港区国安法”实施后，香港很快会恢复社会和政治稳定，迎来更广更大的发展机遇。

另外，对于有人忧虑，中美贸易战会影响外商对大陆的投资，大陆的制造业或会大举外移。陈茂波认为，纵使未来几年全球供应链的布局会出现调整，但大陆在当中仍然担当举足轻重的角色。

他指出，经过几十年的发展，全球产业链已形成一个互相依赖和互为影响的布局，而内地在当中许多范畴具备相当优势，包括工业体系完整、基础设施配套齐全、工人素质较高、综合成本较低、生产具规模效益等。这些优势都不是可以轻易复制。

