武汉市长周先旺出席 平安与武汉签订2000亿元战略合作协议

平安集团与武汉市政府签署战略合作框架协议，未来五年，平安集团将为武汉市重点经济领域提供投融资意向金额2000亿元（人民币，下同，约393亿新元），全力支持武汉疫后重振，打赢民生保卫战和经济发展战。

据新浪财经报道，武汉市市委书记王忠林、市长周先旺、平安集团总经理兼联席CEO、平安银行董事长谢永林出席24日的签约仪式，武汉市副市长徐洪兰和平安集团团金会副主任、团金会秘书长、平安银行行长特别助理张小璐代表双方在战略合作协议上签字。

根据协议，平安集团将在基础设施建设、重大项目投融资、医疗健康、城市综合开发、智慧城市、民生工程等领域为武汉市提供具体的支持。包括：平安集团运用独有的“投资+融资+建投+运营+管理”一体化模式，助力武汉市轨道交通等基建项目建设。开展基础设施公募REITs合作，助推武汉高质量发展；充分发挥旗下银行、险资等机构协同服务优势，积极参与武汉市重大项目投融资及城市发展基金合作；搭建医疗产业纾困发展基金，支持医院融资。搭建基层医疗卫生机构与三级医院间双向联动的分级诊疗体系，共同推进疫后武汉市公共卫生服务体系和应急体系能力建设；发挥平安保险保障及健康医疗产业资源优势，助力武汉常态化防疫抗疫及民生健康管理；在武汉市片区整体规划、商业综合体整体开发、城市更新改造等领域深化合作，推动武汉城市功能完善和形象提升；通过投资建设国际社区等租赁住房项目，帮助解决武汉吸引人才引智发展的住房及相关配套设施问题，助力武汉可持续发展。