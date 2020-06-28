湖北端午节接待游客678.5万人次 旅游市场回暖

湖北省文化和旅游厅提供的数据显示，端午节假期，湖北省文化和旅游市场继续保持回暖态势，全省共接待游客678.51万人次，是去年同期的38.4%，实现旅游收入26.9亿元，是去年同期的38.6%。

据新京报报道，端午节假期，湖北省纳入假日旅游统计的25个重点景区共开放23个，接待游客63.74万人次，占最大承载量的11.82%，是去年同期的35.42%，与今年“五一”小长假前3天相比，增加11.7万人次，增长12.65%；实现旅游收入6160.21万元，是去年同期的14%，与今年“五一”小长假前3天相比，旅游收入增加3118.31万元，增长102.5%。

据湖北省文化和旅游厅统计，截至6月27日，湖北省旅游景区恢复开放达330家，除正常停业改造和季节性歇业的景区外，应开已开达到85.3%，其中武当山、黄鹤楼、三峡大坝、古隆中等著名景区均已恢复开放。旅行社复工629家，复工率达50.1%；星级饭店复业320家，复业率达75.3%。全省文化馆已开放101家，开放率达85.6%，图书馆已开放102家，开放率达88.7%；博物馆已开放114家，开放率达97.4%。

此外，受疫情影响最大的武汉，其全市A级景区已开放31家，除正常停业改造和季节性歇业外，应开已开达到70.5%；全市公共文化场馆和国有文化企业（院团）开放率达到90%以上。