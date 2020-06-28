突袭占领议场 国民党团：不撤换陈菊决不退出

台湾立法院即将启动临时会，审查监察委员人事同意权等案，总统府秘书长陈菊接任监察院长兼国家人权委员会主委，引发争议。国民党团总召林为洲、书记长蒋万安今天（28日）下午4时率领20名党籍成员，破坏议场大锁，占据主席台。

据联合新闻网报道，国民党团发布声明指出，陈菊在高雄执政12年间，其市府团队遭监察院调查58案，纠正案30案、弹劾案三案，因为陈菊，监察委员清廉、公正形象将荡然然无存；27位监委中，有24位与民进党关系密切或具有党籍，且在确定提名后才宣示退出政党，党团对这项人事案绝对不接受。

国民党团表示，他们今下午破门立法院议场，以行动向蔡政府发出最强烈的抗议，民进党口口声声要废考监，现在却又把人事补好、补满，不顾外界质疑，将在明天强行召开为期三周的临时会，全力为陈菊护航，国民党团坚决反对，拒绝召开临时会，要求蔡英文总统撤换陈菊，不撤换陈菊，党团决不退出议场。

国民党团表示，做为最大在野党的国民党，只能以最激烈行动─自囚方式向蔡英文总统及民进党政府表达最深沉的抗议，也希望社会对提名陈菊为监察院院长不满的民众、社会团体，自此刻起以各种方式声援此次的抗议行动，唤醒蔡英文总统及民进党这群政客的良知。

国民党团批评，提名一个干干净净、有社会清望之士为监察院长，对蔡英文有这么难吗？民进党嘴巴说要废考监，执政后将考监委员提饱提满，这就是民进党的“进步价值”？这就是民进党给台湾人民的“民主改革”？

