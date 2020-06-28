中国全国人大常委会继续审议香港国安法

中国全国人大常委会今天（28日）召开会议，委员长栗战书主持。会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员沈春耀作的中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法草案审议结果的报告。

据新华社报道，会议也听取了宪法和法律委员会副主任委员江必新作的专利法修正案草案修改情况的汇报。草案二审稿增加了对产品局部外观设计给予专利保护的规定，完善了有关产权激励、专利开放许可、专利保护和专利纠纷解决机制的规定等。

此外，会议听取了宪法和法律委员会副主任委员周光权作的未成年人保护法修订草案修改情况的汇报。草案二审稿加强对学生负担、学生安全、学生欺凌等方面问题的治理，强化家庭、学校、网络产品和服务提供者的网络保护责任以及相关主管部门的监管职责等。

会议听取了宪法和法律委员会副主任委员胡可明作的出口管制法草案修改情况的汇报。草案二审稿明确临时管制实施期限届满如何处理，整合相关管制物项出口许可，强化管制物项最终用户和最终用途管理，进一步明确海关相关职责和权限等。

为落实中共党中央决策部署，适应预防、惩治犯罪的需要，委员长会议提出了关于提请审议刑法修正案（十一）草案的议案。草案共修改补充刑法30条，加大对安全生产犯罪的预防惩治，对社会反映突出的高空抛物、妨害公共交通工具安全驾驶的犯罪作出明确规定，完善惩治食品药品犯罪规定，完善破坏金融秩序犯罪规定，加强企业产权刑法保护，强化公共卫生刑事法治保障，修改完善生态环境等其他领域犯罪规定等。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会副主任李宁作了草案说明。

为推进国家治理体系和治理能力现代化，完善行政处罚制度，委员长会议提出了关于提请审议行政处罚法修订草案的议案。草案对行政处罚的定义和种类，地方性法规设定行政处罚的权限，行政处罚实施主体，行政处罚的适用、程序、执行和执法监督等内容进行了修改完善。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标作了草案说明。

为保障数据安全，促进数据开发利用，保护公民、组织的合法权益，委员长会议提出了关于提请审议数据安全法草案的议案。草案规定了支持促进数据安全与发展的措施，建立健全国家数据安全管理制度，落实开展数据活动的组织、个人的主体责任等。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会副主任刘俊臣作了草案说明。