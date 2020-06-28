港媒：中国公安部副部长将掌港国安公署

港媒引述消息人士称，将代表北京中央在香港拟定及执行国家安全政策的驻港国安公署负责人，将由一名公安部副部长出任。

这名消息人士向网媒“香港01”透露，北京派出官阶相对较低的公安部副部长出任此职，主要是希望可以降低港人对香港国安法实施的戒惧心理。公安部副部长属副部级，比属正部级的香港中联办主任低半级，

中国全国人大常委会今天起（28日）一连三日开会，议程包括审议香港国安法草案。外界推测，会议将于下周二（30日）表决通过这部法律。

根据人大法工委早前公布的草案说明，北京将在香港特区设立维护国家安全公署，国安公署将依法履行维护国家安全职责，行使相关权力，包括分析研判香港特区维护国家安全角势，就维护国家安全重大战略和重要政策提出意见和建议等。

同时，驻港国家安全公署和国家有关机关在特定情形下对极少数危害国家安全犯罪案件行使管辖权。

上述消息人士还说，国安公署负责人的人选，其实早在去年11月北京决定推香港国安法时已初步敲定，“所以当国安法在香港正式实施，中央便可宣布国安公署负责人的任命，初期公署可以暂驻在解放军驻港部队军营之内”。

至于香港国安法的罪行刑罚，目前香港政圈盛传，分裂国家罪、颠覆国家政权罪的最高刑罚将为终身监禁。报道称，这与全国人大常委谭耀宗早前指最高刑罚将判监10年的说法“相距甚远”。

根据人大有关香港国安法的说明，草案明确规定四类危害国家安全的罪行和处罚，包括分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

