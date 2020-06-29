谭惠珠：望“香港国安法”能有“二次回归”作用

中国全国人大常委会会议审议《港区国安法》草案，基本法委员会副主任谭惠珠接指香港维护国家安全立法的首要作用是止暴制乱，希望立法能起到香港“二次回归”作用。

综合中新社与中通社报道，谭惠珠表示中央就涉港国安立法已经等了23年，立法将令香港迎来“二次回归”。

她指出，修例风波中有约8000人被捕，逾四成是学生，表明香港的教育出现很大的问题，社会对国家的认识极其不足。如果没有香港维护国家安全法、没有国民教育和中国历史教育，香港会继续成为被外部势力利用的棋子，甚至令香港年轻人的心态与国家疏离。她说《国安法》出台后，香港亦有责任加强国民教育工作，令年轻人明白国家发展好、香港会更好，拉近港人与内地同胞之间的距离，令香港融入国家发展大局。

谭惠珠认为，早前公布的《草案》说明，传递了中央的四个强烈信号，包括中央要堵塞香港在维护国家安全方面存在的法律漏洞，使香港恢复和平稳定；第二是中央对香港有全面管治权，香港不可被分裂出去，不允许有人搞“颜色革命”；第三，国家安全立法是中央事权，中央坚守“一国两制”，驻港国家安全公署和国家有关机关只在特定情形下对极少数危害国家安全犯罪案件行使管辖权；最后是《草案》说明明确要求维护国家安全应当尊重和保障人权，保障香港市民的各项合法权利和自由。