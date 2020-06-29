李克强：中国外贸环境依然严峻复杂

中国总理李克强指出，中国近几个月外贸有所回稳，但外贸环境依然严峻复杂，对此必须有充分估计和准备；要按照保就业保民生保市场主体的要求，落实各项助企纾困政策，在积极扩大内需的同时，研究出台稳外贸稳外资的新措施。

据路透社报道，李克强昨天主持召开稳外贸工作座谈会时，作出上述表示。他并说，尤其要加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型企业，并助力大型骨干外贸企业破解难题，“更好支撑就业稳定”。

李克强也提到，要完善出口退税方式，加快退税进度。引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持，纾解外贸企业流动性困难。继续挖掘通关便利化改革潜力，统筹做好疫情防控和稳外贸稳外资工作，畅通国际货运通道，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，鼓励引导多元投入建设海外仓，培育新的外贸增长点。

他强调，推出更多扩大开放的举措，推动多领域多层次国际合作，在不断深化制造业开放的同时，扩大服务业特别是高端服务业开放，进一步优化营商环境，完善吸引外商投资的政策，努力保持产业链供应链稳定。

为帮助外贸企业纾困、稳住外贸外资基本盘，中国国务院早前发文明确，支持出口产品进入中国国内市场，简化产品认证、企业办税程序；鼓励各类金融机构对出口产品转内销提供金融支持，结合实际开展内销保险项下的保单融资业务，加大流动性资金贷款等经营周转类信贷支持。

尽管有防疫物资等支撑，外需疲弱的影响仍然在中国5月外贸数据中体现，出口由升转降，降幅小于预期，进口则继续受量价双重打击刷新逾四年最低，世界范围的抗疫仍未接近尾声，意味着短期外贸前景仍不乐观。