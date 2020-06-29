国民党立委占据立法院议场：我们待多久就待多久

国民党立委昨天（28日）闯入台湾立法院，并在议场占据超过12小时。国民党立委洪孟楷说，议场没有空调，体感温度超过40度，但参与者士气高昂，并说除非民进党政府接受国民党诉求、动用警察或有人冲进来把国民党场内立委抬出去，否则“我们待多久就待多久，做好长期抗战的准备”。

洪孟楷今天上午接受台湾《联合报》视讯访问，分享议场内状况。他说，各门都用铁链、绳索捆绑，并用椅子堆挡，国民党的诉求也一直放在主席台前。

洪孟楷称，国民党和2014年太阳花学运冲入议场的参与者不同，非常尊重青天白日旗和孙中山遗像，主席台两侧用椅子隔开，但没有破坏院长位子，也没有破坏青天白日旗与孙中山遗像。

目前是立法院内最年轻国民党立委的洪孟楷说，虽然其他人年纪比他高，但是他们斗志都很高昂，每个委员都想尽办法休息，保留体力，委员们也已经排好班表负责进出口的控管，也有些委员负责对外联系发声，大家分工明确，知道现在该做什么事情。

对于网络上很多不看好国民党能坚持多久的声音，洪孟楷说，大家都有手机，党内立委都看得到网络上的声音，并称不论是看衰者或是1450（民进党网军）都认为国民党会因没有空调，天气热就会投降，但这些人一定会失望，“不要以为体力不支就可以让我们自己投降，执政党不用妄想”。

洪孟楷也说，他也没想过有一天要占据立法院，网民可能都很惊讶，并称网络上有很多支持者认为，国民党终于真的像个在野党，有战力，真的站出来。

国民党立法院党团20名立委昨天下午突然占据立法院议场，要求总统蔡英文撤换监察院长提名人选陈菊，扬言若不撤换陈菊，绝不退出议场。

一群声援者今早7时许陆续在立法院外集会，国民党主席江启臣在这之前走出立法院发言，要求蔡英文撤回提名。