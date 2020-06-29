港媒：中国人大常委会或明天对香港国安法草案进行表决

有香港媒体引述消息人士报道，中国全国人大常委会有可能在明天常委会会议闭幕当天，对“香港国安法”草案进行表决。

据香港电台今天（29日）引述消息人士报道，完成表决后，全国人大常委会会与香港基本法委员会开会讨论将“香港国安法”列入基本法附件三的安排。基委会副主任谭惠珠之前曾说，作出有关决定的考虑原则，为法例是否属于国防、外交，以及不是本港高度自治范围的全国性法律。

有消息指，“香港国安法”二审稿没有提及法律有追溯力，相信是既往不究，并提到涉及分裂和颠覆国家政权罪行惩罚，比全国人大常委谭耀宗透露早前的最高判监10年“高好多”，并且已参考国际标准。

有全国人大代表说，会议上也讨论最高刑罚可判处终身监禁等问题，各全国人大常委和列席代表都发表意见，但不能引述会议的内容。

据了解，香港中联办明天下午将邀请在港全国政协常委和政协委员开会，讲解“香港国安法”立法的工作。有获邀出席者预计，会议主题是讲解香港国安法的文本内容。

报道并没有提及提供上资料的全国人大代表或受邀参与中联办会议者的身份。

全国人大常委会罕见地召开月内第二次会议，审议香港国家安全法草案。消息人士透露，依据国安法设立的中央驻港国安公署将由一名公安部副部长领导，而违法者最高可判终身监禁。分析认为，香港国安法很可能在7月1日实施，这将促使更多港独人士加速外逃。