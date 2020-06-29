路透：中国6月官方制造业PMI料略放缓但仍在扩张区间

中国6月的官方PMI定于明天公布。路透社综合23家分析机构的预估中值显示，中国工业生产持续处于扩张区间，复工复产改善势头已趋于稳定，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计放缓至50.4；与此同时，17家分析机构预估中值显示，财新6月中国制造业PMI亦放缓至50.5，低于上月的50.7。

据路透社报道，英大证券宏观研究员胡研宏表示中国复工已基本稳定，因此PMI变化“相对前几月来讲没有那么大的空间了。”

招商证券宏观团队认为，随着经济自发性修复和逆周期调节见效，PMI连续三个月保持在临界值以上；且明显侧重于“两新一重”方向，其中新型城镇化、交通水利项目体现为建筑业PMI持续大幅的扩张，新基建则体现为电子行业利润增速明显修复。综上预测6、7月PMI仍将继续保持在临界值以上，但从高频数据来看6月环比会有所下降。

该团队并指出，内需是基本盘，外需是边际决定因素。尽管全球政策维持宽松，经济边际改善，但新冠疫情仍有失控风险，尤其是美国、伊朗再次反弹；印度、南美持续蔓延；仅欧洲、俄罗斯趋于改善。

海通证券宏观团队援引高频数据称，上周全国高炉开工率略降至70%，仍处14年以来同期新低，但样本钢企钢材产量增速继续上行。6月前25天五大集团日均发电耗煤同比增速9.8%，较5月增速有所回落，但仍处年内高位。因去年同期基数有所抬升，6月前25天35城地产销量增速降幅略扩大至-4.8%，其中各线级城市销量增速同步回落。

中国国务院副总理刘鹤近日在陆家嘴论坛发言稿中称，中国在统筹疫情防控和复产方面取得重大的阶段性成果，各类经济指标已经出现边际改善。中国仍面临经济下行的较大压力，但形势已经向好的方向转变。