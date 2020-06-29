中国预备役部队将改由中共中央、中央军委统一领导

中国预备役部队将从7月1日起被全面纳入军队领导指挥体系，由现行军地（军队和地方）双重领导，调整为中共中央、中央军委集中统一领导。

据新华社昨天（28日）报道，由中共中央印发的《关于调整预备役部队领导体制的决定》指出，预备役部队是人民解放军的组成部分，为坚持和完善党对人民军队的绝对领导制度，确保实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，按照军是军、警是警、民是民的原则，对预备役部队领导体制进行调整。

这项决定也要求，中央和国家机关、地方党委和政府依据有关法律法规履行国防建设责任，支持预备役部队建设。军地有关单位要坚决贯彻党中央决策部署，积极主动协调，密切协同配合，做细做实相关工作，确保预备役部队领导体制平稳转换、有序衔接。

另据香港01报道，预备役是中国平时以退役军人、民兵为基础、现役军人为骨干组建起来的战时能够迅速转化为现役部队的武装力量，由预备役军官和士兵组成，实行统一的编制，授有军旗、番号、代号，配备武器装备。

预备役部队未调整前受军地双重领导，既不同于现役部队或民兵组织，是平战结合的一种形式，是战争初期的首批动员对象，也是应付突发事件，承担急难险重任务的突击力量。中国目前预备役部队的总兵力约为800万人。

现役军人与预备役的不同之处在于，服现役是在部队驻地，现役军人必须参加日常训练。预备役则是在家，预备役军人只需定期参加军事训练。此外，预备役军人中的军官有军衔，士兵不授予军衔，而现役军人不管是军官还是士兵都有现役军衔。