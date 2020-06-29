中国冠病疫苗获批在解放军内部使用

中国生物医疗公司康希诺生物29日通报，其与中国解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士团队联合开发的重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）（Ad5-nCoV）， 已于6月25日获得中央军委后勤保障部卫生局（简称：军委后保部）颁发的军队特需药品批件，有效期一年。

康希诺生物在公告中介绍，Ad5-nCoV的I期及II期临床试验已在中国开展，并于6月11日完成II期临床试验揭盲。临床试验数据证实其具有良好的安全性，及较高的体液免疫及细胞免疫应答水平。

康希诺生物表示，总体试验结果表明，Ad5-nCoV具有预防由SARS-CoV-2（严重呼吸综合征2型冠状病毒）引起的疾病的潜力。根据《中国人民解放军实施〈中华人民共和国药品管理法〉办法》有关规定，Ad5-nCoV现阶段仅限军队内部使用，未经军委后保部批准，不得扩大接种范围。

公告同时提醒投资者，康希诺生物无法保证能最终成功商业化Ad5-nCoV。

该疫苗是一种表达SARS-CoV-2刺突糖蛋白（S蛋白）的复制缺陷Ad5载体疫苗。疫苗使用一种减毒的普通感冒病毒（腺病毒，易感染人类细胞，但不致病）将编码SARS-CoV-2刺突（S）蛋白的遗传物质传递给细胞。随后这些细胞会产生S蛋白，并到达淋巴结，免疫系统产生抗体，识别S蛋白并击退冠状病毒。

5月22日，国际学术期刊《柳叶刀》在线发表全球首个重组腺病毒5型载体冠病疫苗I期临床试验结果。其主编理查德·霍顿评价道：“首次对此冠病病毒疫苗的人体实验结果发现，它具有良好的安全性和耐受性，并且能够诱导快速的免疫反应。这些结果代表着一个重要的里程碑。”

对于实验结果，陈薇指出：“这些结果使其成为具有潜力的可以进行下一步研究的候选疫苗。”

不过，她同时强调，“我们对这些结果应谨慎解读。研发COVID-19疫苗的挑战是前所未有的，诱导免疫应答的能力并不一定表明该疫苗能完全保护人类免受SARS-CoV-2的感染。这些结果为冠病疫苗研发提供了积极前景，但距离该疫苗上市，我们还有很多工作要做。”