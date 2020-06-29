曾提出香港城邦论 陈云宣布退出社运

继香港前政务司司长陈方安生后，有香港本土派“国师”之称的《香港城邦论》作者陈云，昨天也宣布退出香港社会运动。

陈云在个人社交媒体上贴文称，香港大部分人都不需要他的社运指导，因为他们将香港的命运、“也是他们自己的命运交了给泛民港独，将香港推入国际政治斗争的黑洞”。

陈云表示，自己过去10年的工作是有利维护中港关系的，但总是被“泛民港独骑劫”，做了恶意的、破坏中港关系的工作。他并说，自己原本是主张维护中港共荣关系的本土派，但也被泛民媒体骑劫和刻意宣传，“变成港独派错误代表了本土派”。

“泛民港独得到大部分香港人的投票支持，他们赢了议席，输掉香港。在现代社会，人民为大，我尊重大部分香港人要输掉香港的决定。”

陈云指出，他往后会继续以往的学术研究、民间教育、时事评论、国学发扬和香港文化外传工作，以及偶尔会做一些散文和小说创作。

陈云原名陈云根，曾任职香港岭南大学中文系助理教授。据“香港01”报道，他在2011年出版著作《香港城邦论》提倡采取中港区隔措施，保护本土利益，被指为本土主义甚至“港独”提供了早期理论基础。

香港本土民主前线前发言人梁天琦曾受访时称，《香港城邦论》鼓舞了他强化香港人的主体意识。

虽然未知陈云作出上述宣布，是否与即将推出的香港国安法有关，但他昨天在另一个帖文中呼吁，大众应理性看待该法律，并批评港独自决派为了议席篡夺理论，导致本土运动被宣传成为“港独”，而泛民主派加入争夺票源之后，“更变成美国议会拍照打卡、商场唱港独荣光歌之类的恶劣宣传”。

香港国安法料将在明天（6月30日）表决通过、周三起（7月1日）在香港颁布实施。有消息指通过前都不会公布条文细节。早前公布的香港国安法“四宗罪”包括分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力危害国家安全。