日媒：中国立讯正在成为“第二个鸿海”

涉足电子产品代工服务的中国立讯精密工业（简称立讯）正在快速增长。立讯虽是同行业最大企业鸿海的前员工创建的新兴企业，但在总市值上已超过“本家”鸿海。

据日经中文网报道，相较于其他企业在冠病疫情期间受到不少影响，立讯似乎并没有被冲击，且业绩还表现强劲，而这背后增长的原动力来自美国苹果。据称，立讯目前的迅速扩张在很大程度上是因为2017年获得苹果无线耳机“AirPods”的生产订单。

此外，该公司也深受苹果的信赖。2017年苹果首席执行官库克到访立讯位于江苏省昆山市的工厂时，曾称赞其为“超一流的工厂”。

截至2019年12月，立讯的营业收入达到625亿元（人民币，下同，123亿新元），净利润为47亿元，均同比增长七成以上。苹果占到营业收入的近六成，虽然存在依赖特定客户的风险，但市场对其成长充满期待。

立讯目前在深圳市场上市，总市值已达到400亿美元规模，在最近一年里更涨至三倍多。尽管深圳交易所存在投资资金容易涌向潜力股的一面，但同一时期深圳综合指数仅上涨三成左右，立讯的涨幅突出。

立讯成立于2004年。曾在鸿海位于中国大陆的工厂上班的女性员工王来春1997年自立门户，通过收购香港企业等创业。王来春用了不到10年时间就晋升至课长，这是当时大陆员工能做到的最高级别。

对于立讯，鸿海创始人郭台铭的弟弟运营的企业当初也出资3%。双方在业务方面关系密切，立讯在上市之前的2009财年，几乎一半营业收入来自与鸿海系企业的交易。现在担任立讯董事长的王来春向媒体表示，学习鸿海的经营模式实现了增长。

立讯2010年在深圳证券交易所上市，充分利用筹集的资金，相继收购了中国大陆、台湾、德国的零部件厂商。通过进行垂直整合，提升了附加值。此外，通过收购与苹果和华为存在交易的企业，成为供货商之一，告别了依赖鸿海的经营。

此外，或许还有苹果积极培育立讯的一面。为了降低采购成本，苹果坚持从多家供货商采购。如果特定企业在技术方面具备压倒性优势，苹果有时会向其竞争对手提供技术支持。

以苹果手机“iPhone”为例，自2007年上市以来，鸿海一直独家负责生产。在2013年以后，台湾其他代工企业也获得部分订单，据称现在立讯也在探讨加入生产行列。有分析师指出，如果成功实现，“立讯将与鸿海形成竞争”。

针对今后的生产品类，立讯仅表示审慎评估对公司长期发展有利的产品和业务。

另一方面，立讯能够以超越鸿海的速度增长的原因之一是研发投资。研发费占到其营业收入的约7%。有分析师指出，“这明显高于行业平均水平”。同时，立讯的行动也很迅速。鉴于中美摩擦，苹果面临重组供应链的课题，在此背景下，立讯2019年开始扩建越南生产基地。

对于立讯的看法，鸿海董事长刘扬伟在5月接受《经济日报》专访时表示，立讯就像早期的鸿海，而鸿海面对竞争，会随时保持危机感，不会担心任何挑战，鸿海会跑得更快，拉大差距，让对手追不上。

鸿海的郭台铭凭借“行动迅速者取胜，而非规模巨大者”这一理念，以一代人的时间建立了巨大代工企业。中国大陆的“迷你鸿海”立讯正在以相同模式发起挑战。