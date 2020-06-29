中国称将对涉港表现恶劣的美方人员实施签证限制

针对美国上周宣布对中国有关涉港官员等实施签证限制，中国外交部回应称，中国将作出反击，并对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。

据北京日报客户端消息，发言人赵立坚今天主持记者会时，作出上述表示。他强调，香港国家安全立法问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。“美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。”

美国国务卿蓬佩奥上周五发表声明称，将对“有责任或同谋破坏1984年《中英联合声明》所保障的香港高度自治，或破坏香港人权和基本自由的现任和前任中共官员实施签证限制”。

声明虽没有列明涉及的官员名字，但强调“这些人员的家属也可能受限制”。彭博社引述美国官员称，签证限制针对的中共官员是“个位数”。

中国驻美大使馆发言人隔天回应称，中国治理香港的法律依据是中国《宪法》和香港《基本法》，不是《中英联合声明》，“美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四”。

中国外交部驻港公署发言人则强调，中国政府推进香港国安立法的决心坚定不移，并警告美国立即停止干预香港事务和中国内政，“否则必将遭到中方有力回击”。

中国全国人大常委会昨天起，连续三天在北京召开月内的第二次会议。外界普遍预计，香港国安法大概率会在此次会议中通过，并立刻实施。

蓬佩奥前天的宣布是美国总统特朗普5月底恫言，将启动取消香港特殊待遇的程序，并制裁涉及破坏香港自治的中国官员后，美国祭出的首个惩罚措施，但其影响力受到质疑。

有分析指，中国官员不太可能访问美国，尤其是冠病疫情导致国际航班暂停，而且美国依然是疫情“震中”。

路透社引述美国智库战略与国际问题研究中心学者葛来仪（Bonnie Glaser）分析，签证限制很大程度上是“象征性”的，没有列出具体的官员名字，也削弱了该措施的影响力。