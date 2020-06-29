中共政治局：要毫不动摇坚持中共对军队绝对领导

中共政治局今天（29日）在会议上强调，要毫不动摇坚持中共对军队绝对领导，全面深入贯彻军委主席负责制，持续深化政治整训，做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

综合央视新闻和新华社报道，中共政治局在会议上审议《中国共产党军队党的建设条例》时说，中共的领导和建设是人民军队建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。

中共政治局解释，制定《中国共产党军队党的建设条例》，是贯彻军委主席负责制，对确保党对军队绝对领导，确保有效履行新时代军队使命任务，确保人民军队永葆性质、宗旨、本色，对实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，具有重要意义。

会议要求，坚持聚焦聚力备战打仗，把战斗力这个唯一的根本的标准贯彻到人民军队中共的建设全过程和各方面，推动中共的政治优势和组织优势转化为制胜优势，也要要坚持勇于自我革命，不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。

在这之前，由中共中央印发的《关于调整预备役部队领导体制的决定》提到，中国预备役部队将从7月1日起被全面纳入军队领导指挥体系，由现行军地（军队和地方）双重领导，调整为中共中央、中央军委集中统一领导。

这项决定提到，预备役部队是人民解放军的组成部分，为坚持和完善党对人民军队的绝对领导制度，确保实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，按照军是军、警是警、民是民的原则，对预备役部队领导体制进行调整。