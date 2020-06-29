辽宁检察官称"受贿不办事说明道德底线” 检察单位展开调查

中国辽宁一名检察官被发现在庭上说，收受贿赂不办事，说明了相关司法工作人员保证了道德底线，当地检察单位认定这番言论明显不当，承诺对此进行严肃处理。

这起事件发生在辽宁盘锦市大洼区人民法院，涉及一起与虚假诉讼罪有关的案件，审讯视频6月被上载到中国庭审公开网。

据“长安街知事”公众微信号报道，辩护人提到了一份判决书，说：“我另外要指出的是，如果说别人帮他去疏通关系，为什么他这个案子还败诉了呢？”

大洼区检察院检察官孙旺对此说：“在我们的司法机关当中，收受贿赂不办事，正是说明了相关的司法工作人员保证了他们的道德底线。否则，我们就有另外的判决书，就是相关院长、副院长的行受贿，向法庭出示了。”孙旺的言论随即引发热议。

盘锦市人民检察院今天（29日）在微信中公布情况说明。关于“受贿不办事证明了司法人员保证了道德底线”这一言论，检察院承认检察官没有准确表述这一事实，发表意见明显不当。

至于有检察官发表“笔录时间和同步录音录像时间不一致，证明了侦查人员工作的严谨性”的言论，检察院回应时说，检察官对此问题发表的观点不正确。

盘锦市人民检察院也宣布，大洼区人民检察院对此事件进行严肃处理，由该院对办案检察官在案件办理过程中是否有违规违纪行为进行调查，根据调查结果做出相应处理。