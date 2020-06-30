印度禁抖音、微信等59款中国应用

在中印关系恶化之际，印度表示因其主权、安全和公共秩序受到威胁，禁止包括字节跳动旗下备受欢迎的短视频平台抖音(TikTok)在内59款中国应用程序。

据彭博社报道，印度电子和信息技术部周一（29日）声明，中国科技巨头的应用在被禁之列，包括阿里巴巴的UC网站、百度的百度地图和百度翻译、腾讯控股的微信和列王的纷争（Clash of Kings）等。

这是印度方面的最新动作。此前该国已经在设法降低对中国产品的依赖。发酵近两个月的边境僵局几无缓和迹象，印度主要港口和机场的海关官员已停止清关来自中国的工业货物。

不过眼下尚不清楚印度将如何实施这项禁令，因为这些应用大多已下载到用户手机上。政府可能需要阻止应用服务器，并阻止新用户下载。市场研究公司Counterpoint Technology副董事帕塔克（Tarun Pathak）说，三分之一的印度智能手机用户将受该禁令影响。

同时，这项决定开始在社交媒体上获得支持。

金融服务集团IIFL Group的董事长贾恩（Nirmal Jain）发推文：“现在是时候做出一些艰难决定，摆脱中国在网络上的掌控了。”

在这个亚洲第三大经济体禁止其它中国制造的产品和硬件已经颇具挑战，而此次封锁涵盖浏览器、游戏、新闻内容、音乐流和购物网站在内众多中国应用程序，尤其具有重要意义。

印度拥有5亿互联网用户，从美国到中国在内的全球科技公司都将之视作一个新兴舞台。印度有上亿刚刚接触互联网的用户，他们通过中国产智能手机上网，无数中国应用程序是他们通往互联网世界的大门。

对在印度拥有逾2亿抖音用户的字节跳动而言，此举打击格外严重。该公司去年在印度面临短暂禁令，在欧洲受到审查，而且在艰难应对美国决策者对其是否危害国家安全的越来越多的质疑。字节跳动未立即回复寻求置评的电邮。