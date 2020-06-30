中国据报仅完成中美贸易协议约19%采购目标

随着中国经济继续从新冠疫情中实现复苏，上月中国采购的美国商品规模有所增加，但仍然远低于满足“第一阶段”贸易协议所需的水平。

据彭博社报道，该媒体据中国海关总署的数据计算，截至今年5月底，中国仅完成了2020年1700亿美元（2369.16亿新元）采购目标的大约19%。这意味着要履行1月份签署的协议，年内剩余时间中国需要购买大约1390亿美元的美国商品。

中国承诺在2021年底之前，在2017年的基础上增购2000亿美元的美国商品和服务，此项协议令中美之间激烈的贸易战暂歇。随着两国陷入愈发广泛的战略对抗，贸易协议作为两国关系中罕见的亮点而受到关注。

法国兴业银行（Societe Generale）驻香港大中华区经济学家Michelle Lam认为，未来几个月中国将需要显著增加采购规模以实现购买目标，只要中国继续购买，市场就可以保持冷静。

虽然能源产品只占年底前所需购买规模的大约3%，但5月份此类商品的进口量大幅攀升。数据显示，中国5月肉品进口量高于4月或3月，抵消了大豆进口速度的放缓。5月制成品、飞机订单和交付量较4月增长了10倍以上，集成电路的进口规模再度超过10亿美元。

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）上周一（22日）发表评论说，美中贸易协议“结束了”，金融市场闻讯大跌。美国总统特朗普随后出面澄清说协议“完好无损”。 不过纳瓦罗也发声澄清，表示他的言论被严重“断章取义”，自己的评论并不针对中美第一阶段贸易协议。

彭博行业研究的Steven Lam认为，“低廉的能源价格和旅行限制使得2020年的承诺实际上无法实现，中国的农产品和制成品进口量可能较低。随着中国刺激内需反弹，实现进口目标的压力可能落到大豆、肉品和工业、电子和其他制成品身上。”

据知情人士透露，本月双方最高级别外交官会面后，中国表示计划加快速度购买美国的农产品。

特朗普首席经济顾问库德洛上周接受福克斯商业频道（Fox Business）采访时介绍，中国实际上已经加快了速度，大宗商品采购速度已经加快，但不仅限于此。他说，毫无疑问，贸易协议正在发挥效力。

按照第一阶段协议，将会利用中美两国的官方数据来决定承诺是否得到履行。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭认为，关键在于不断地取得进展，而非绝对的百分比例，后者落后是因为疫情所致。