中国知识产权使用5月成第二大服贸逆差来源

受冠病疫情影响，全球旅游市场遭遇重创，中国居民赴外旅游热情也明显受到影响，今年5月旅行逆差规模降至62亿美元（86.41亿新元），创中国国家外汇管理局自2015年公布服贸数据明细以来的纪录新低。不过，与知识产权相关的贸易规模和逆差规模却稳中有升，基本不受疫情影响。

据路透社报道，中国外管局周一（29日）最新公布的数据显示，5月知识产权使用费逆差规模达到29亿美元，创13个月新高，但由于服贸总逆差规模大幅下降，导致知识产权使用费逆差规模占比直线上升，5月知识产权使用费逆差占比升至28.9%，超过了运输逆差的占比，成为服贸逆差第二大来源。

知识产权使用费指居民和非居民之间经许可使用无形的、非生产/非金融资产和专有权以及经特许安排使用已问世的原作或原型的行为。贷方记录中国居民向非居民提供的知识产权相关服务。借方记录中国居民使用的非居民知识产权服务，逆差则表明中国对外净支付知识产权使用费。

中国国家外汇管理局周一公布，5月份服务贸易逆差99亿美元，逆差额较上月的91亿美元增加9.1%，其中服贸项下的5月旅行差额为逆差62亿美元，为该数据2015年公布以来最低值，旅行差额在服贸逆差中的占比降至62.9%，亦创纪录新低。

外管局数据并显示，5月运输差额为逆差17亿美元，运输差额占比亦达到17.4%。中国5月货物贸易顺差696亿美元，环比增40.2%；1月至5月服贸累计逆差660亿美元，同期货物贸易累计顺差1424.6亿美元。

另外，当月货物与服贸顺差597亿美元，较上月的406亿美元环增47.2%。货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。