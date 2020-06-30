美国暂停给予香港部分贸易特殊待遇

美国政府宣布提高对香港出口敏感美国技术的难度，加大力度对中国施压。

据彭博社报道，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）周一（29日）在声明中表示，“香港国安法”引发关于关键技术转让的担忧。美国商务部正在暂停实施允许给予香港特殊待遇的法规，其中包括出口许可方面的优惠。

罗斯说：“随着中共在香港实施新的国家安全措施，美国敏感技术落入中国解放军或国家安全部手中的风险上升，同时这又损害了香港自治权。”

罗斯几乎没有提供关于具体影响的详细信息，他说：“消除区别待遇的进一步行动正在评估之中。”

以前，美国敏感技术对向香港出口与对中国内地出口待遇不同，在内地，出口商必须申请特殊许可证。这些政策是在中国于1997年收回香港主权并同意将香港的“高度自治”诸如公民自由、自由市场和独立法院保留至少50年之后出台的。

在中国人民代表大会上个月首次批准了国安法的起草之后，美国总统特朗普宣布，美国将开始取消给予香港的政策豁免，这就包括对既可以用于制造高尔夫球杆又可以用于制造导弹组件的碳纤维等双用途技术的出口管制。虽然需要从美国获得特别许可证的进口在2018年的香港所有进口中占比仅1.2%，但美国出口商可能需要就某些商品填写更多文件。

美国国务卿蓬佩奥上周宣布对参与香港相关行动的中国官员实施签证限制。蓬佩奥周一还宣布，美国将停止向香港出售国防装备，这个在很大程度上属于象征性的举动将主要影响香港警察和惩教部门。