高晓松直播被辱骂弹幕刷屏 疑因过往言论触怒网民

以自由派知识分子自居的中国大陆知名音乐人高晓松疑因以往言论和观点令大陆网民不满，其在28日与《人民日报》新媒体中心合作的直播节目时，网民弹幕留言的骂声不绝，使得高晓松最终紧急关闭直播。

据《明报》报道，高晓松周日在与《人民日报》新媒体中心合作的一个直播节目中担任嘉宾，主题是名著阅读。节目开始后，网民在屏幕上留言怒骂不绝，高晓松最终紧急关闭直播。

不少人留言“高晓松滚！”、“公蛆滚！”、“一个美国人死皮赖脸赖在中国，还一直阴阳怪气”，还有网友留言要“抵制公知”。

10余年前，大陆将进言社会并参与公共事务讨论的知识分子称为“公知”（公共知识分子），近年来，“公知”在大陆已悄然变成了贬义词。

在面对网友骂言时，直播荧幕刚开始显示“主播暂时离开，马上回来”的字样，但其后并未重新开播。

高晓松的这次直播节目是由《人民日报》新媒体中心、人民文学出版社和大陆音频平台“蜻蜓FM”共同发起，由他本人作为总策划的“名人读名著”公益节目，主题是为毕业生推荐一本名著。当晚邀请到另外七名嘉宾分享阅读心得。除了《人民日报》直播平台，新华网也同步直播。

大陆自媒体报道，《人民日报》之前发表该节目的宣传微博时，就在评论区被大量网民留言辱骂。《人民日报》之后删除该帖文，不过直播节目如期开播。

对于此次直播“车祸”，有分析认为，高晓松以往一些观点曾令大陆网民不满，被部分人称为“公知洋奴”，他们认为高晓松言论“触犯了中国人的底线”。比如其曾称中国和美国最大的区别是前者靠潜规则生存。在台湾问题上，高晓松说过明朝将领郑成功是“如假包换的大倭寇”。在文化方面，高晓松曾说中国声称的古代四大发明都是假的，阿拉伯文明优于汉文明等。

还有声音一直质疑高晓松隐瞒其美国国籍。高晓松去年加入大陆民主党派“九三学社”后，曾解释称九三学社不接受外籍会员，意即自己仍为中国籍。

不过也有高晓松支持者认为，弹幕事件是文革回潮的表现。高晓松的微博下有留言：“红小兵又回来了，这能怪谁呢？”有人安慰高晓松，说“民智未启，那些追着你叫骂的人，都是被关在井底的可怜的青蛙，他们骂得愈大声，愈映射出他们的愚蠢，无知，和可怜。 ”

有自媒体评论认为，这是一次“意义不次于方方日记被网民人人喊打的标志性事件”。评论说，现在的网民，经过美国政府的“反向教育”、华为被制裁事件、香港反修例风波、方方日记事件，“对各种言论的判断力和鉴别力，已经脱胎换骨”。从观念上看，高晓松显然与方方同属一个阵营，只是比方方的观点更直白，更露骨，但两人“以为先被启蒙又想启蒙别人的言论走红的时代”都已终结。