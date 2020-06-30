世卫下周将派小组赴中国调查疫情起源

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞周一（29日）宣布，下周将派遣一个小组前往中国调查冠病疫情起源。世卫组织最大批评者美国此前一直寻求开展这项行动。

据路透社报道，谭德塞在发布会上说：“当我们了解病毒的一切情况时，包括疫情是如何开始的，我们就可以更好地对抗病毒”，“我们将于下周派遣一个小组前往中国，为此做准备。”

他表示：“没有任何借口不对接触者进行追踪。如果哪个国家说追踪接触者很困难，那是站不住脚的借口。”

谭德塞还说：“我们都希望疫情结束。我们都想继续我们的生活。但严峻的现实是，疫情的演变甚至还没有接近尾声...多数人仍易受感染，病毒仍有很大的蔓延空间。”

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥此前均表示，冠病病毒可能来自武汉的一个实验室，尽管他们并未提供任何证据，中国对此予以否认。科学家们认为，该病毒起源于自然界。

特朗普此前宣布计划让美国退出世卫组织，他称世卫组织与中国关系过于密切。他一再强调该病毒起源于中国，在本月的两次集会上称其为“功夫流感”，白宫之前曾表示这种措辞不可接受，亚裔美国人团体称其为种族主义。

当被问及特朗普使用这一措施时，世卫组织紧急项目负责人莱恩呼吁“建立在相互尊重基础上的国际话语”。他表示，世界各地的许多人在提到疫情时使用了不恰当的措辞。

他还介绍，在寻找疫苗方面取得了巨大的进展，但不能保证成功。与此同时，各国必须执行现有的策略，如社交疏离和接触者追踪。

莱恩说：“许多国家通过实施一项综合战略，已经将本国的病毒传播降到了非常低的水平，但必须始终保持警惕，以防出现聚集性感染或小规模疫情。”