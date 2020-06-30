中国军队在昆仑山腹地演练

中印边境冲突以来，中国解放军在西部地区多次举行演练。中国军视网29日发布影片显示，解放军陆军第76集团军某陆航旅在昆仑山腹地展开高强度、多弹种、跨昼夜直升机持续火力打击训练。

据香港01引述中国军视网的视频报道，中国陆军第76集团军某陆航旅转战千里，在昆仑山腹地组织高强度、多弹种、跨昼夜直升机持续火力打击训练，研究探索高原高寒山地条件下的战法训法，进一步锤炼部队遂行作战任务的能力。

解放军陆军第76集团军某合成旅此前还曾机动至海拔4200米的昆仑山腹地开展野外驻训，中国媒体6月11日还公开了解放军76集团军重型合成旅部署99式主战坦克画面。

值得注意的是，新疆军区某团也开展“俯角”实弹射击考核。据报道，此次考核相对于以往的直瞄射击来说，难度较大。

新疆军区此次演练是将官兵拉到陌生地域，开展一场实战背景下的实弹射击考核。各战斗小组在规定时间内完成武装三公里奔袭到达实弹射击地域进行“俯角”射击。第一轮射击结束后，参考官兵要在65度的山坡上冲刺300米进行检靶并返回射击地域准备第二轮实弹射击。

《中国军视网》指，此次演练团着眼未来作战分队需要，通过加大训练难度、强度，提升官兵在陌生地域下“能射击命中、能爆破摧毁、能奔袭作战”的能力。

自5月初以来，中印边境局势持续紧张。6月15日，两军在加勒万河谷爆发了致命冲突，冲突造成20名印度军人死亡，中国方面据称亦有伤亡。

随着两国间局势升温，解放军也动作​​频频，多次在西部地区进行演练：据内地媒体早前报导，解放军77集团军某旅此前曾在高原腹地进行机长资质认证考核，考核中，武装直升机要突破层层“火力网”后对目标实施类比攻击；西藏军区曾组织了炮兵、侦察兵等多支部队展开演习，演习了夜间敌后穿插破袭；新疆军区某炮兵分队155毫米牵引式榴弹炮进行实弹射击训练，对预定目标进行重火力打击。

中印第三次军长级会谈于今日（30日）10时30分，在印度一侧的楚舒勒村（Chushul）进行，会谈的议程是推进双方此前提出的建议，以促进脱离接触。