中国大陆新增19例冠病病例 北京本土病例七例

中国内地昨日新增19例冠病病例，其中北京市七例，上海一例。

据香港中通社报道，中国国家卫健委网站发布数据显示，中国内地29日新增冠病肺炎确诊病例19例，其中境外输入病例11例，包括广东四例、上海三例、四川三例、甘肃一例；本土病例八例，其中北京七例、上海一例；无新增死亡病例。

北京新增确诊病例中，丰台区六例、大兴区一例。自6月11日新发地疫情暴发至29日，北京累计报告本地确诊病例325例，在院324例，出院一例。

据上海市卫健委官方微博消息，上海市29日报告境外输入性冠病确诊病例三例及关联病例一例，累计确诊病例712例，死亡七例。

广东省29日新增境外输入确诊病例四例和境外输入无症状感染者一例，均为广州报告。截至29日，广东省累计确诊病例1641例，其中境外输入246例，目前在院六例，死亡八例。

截至6月29日 ，中国内地现有确诊病例428例，其中重症病例七例，累计报告确诊病例83531例，累计死亡病例4634例。

北京新发地批发市场聚集性疫情发生以来首位治愈患者29日出院。对此，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友向媒体表示，今年年初冠病肺炎患者平均住院时间是两周到三周，而北京疫情发生至今也就两周多，这时才有首位治愈患者出院很正常。这次病例的严重程度应该说还要轻一些，主要是感染者年龄比较小，病情危重的比较少，还没有出现死亡病例，这都是比较好的迹象。

吴尊友说，到目前为止，还没有发现一例病例是通过消化道感染冠病病毒，冠病病毒仍以呼吸道传播为主要传播方式。