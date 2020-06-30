英驻华使馆文章被微信撤下 使馆吁中国鼓励建设性批评

英国驻华使馆6月19日曾在微信公众号发布《关于香港问题的更正说明》一文，罗列中国围绕香港议题的近期言论，逐个陈述英国立场，但文章其后被微信撤下。使馆29日再于微信公号发文，呼吁中国鼓励建设性的批评。

据香港01报道，英国驻华使馆29日再于微信公号发文回应事件，表示希望今后与中国网民分享英方对中国政府持有不同意见的话题的内容而不会被删除，强调即使英中双方有分歧，也可以在微信上进行建设性的讨论，希望这篇声明不会被删。

英国驻华使馆表示，他们之所以发布《关于香港问题的更正说明》一文，是因为他们希望中国网民能够就香港问题进行各方讨论。使馆还引述《环球时报》总编胡锡进于2016年曾在微博上的发言，指胡锡进也呼吁扩大公众讨论空间：“中国应该开放更多批评和建议的渠道，鼓励建设性的批评。”

英国驻华使馆强调，媒体可以自由采访任何他们想采访的人，因为这能更好地获取广泛的视角和信息，这些信息在处理棘手问题上都很重要，无论是有关香港问题还是冠病疫情问题，这也意味着每个人都能说出自己的想法，而不是只能够听到的最有权势的声音。

声明最后指，无论是贸易还是气候变化，英国都在诸多领域与中国有合作关系，双方引领世界应对全球暖化，且继续共同创造财富和就业。英方希望今后能够与中国网民分享他们对中国政府持有不同意见的话题的内容而不会被删除；而更重要的是，中国网民能够借此机会了解英方的观点，并总结出自己的看法。