水泥能被手捏碎 将问题水泥买到河南学校的涉案人获刑

将中国山东“问题水泥”卖到河南学校的四个涉案人员获刑六至九个月不等。

据《新京报》报道，中国裁判文书网显示，涉案企业济宁固源建材公司，未获得水泥生产许可证的情况下，违规生产水泥，并冒用枣庄鹏源公司印有“海固中联”商标的包装袋对外销售。涉案四人犯生产、销售伪劣产品罪，获刑六至九个月不等。

新京报此前报道，2019年3月，河南鹿邑农村学校修宿舍时遇问题水泥，凝固后能徒手捏碎，校方举报并将水泥送往安徽亳州，检验后认定水泥质量不合格。这批问题水泥来自枣庄鹏源建材有限公司，共25吨。枣庄市市场监管局去年7月16日发布消息，称已派执法人员现场调查处置，封存涉事公司相关设备、抽检库存水泥，并下达责令停产通知书。

当地公安及检察机关推翻了市场监管部门关于鹏源公司涉嫌生产销售不合格水泥的认定。公诉机关查明，系济宁固源建材公司冒用枣庄鹏源公司“海固中联”包装袋灌装不合格水泥，被告人胡安刚指使固源公司厂长郭磊、水泥厂厂长李秀成、化验室主任董顶珍生产问题水泥。问题水泥以每吨300元（人民币，下同，59.18新币）价格，销售给河南鹿邑经销商张记芳50吨，张记芳将其中25吨水泥以每吨390元的价格销售给鹿邑县志成学校。