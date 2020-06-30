麦当劳中国宣布逐步停用塑料吸管 每年减少400吨塑料用量

麦当劳中国宣布，公司将在食品包装上进一步减塑，逐步停用塑料吸管。

据澎湃新闻报道，麦当劳中国6月30日起将在北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施，消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮，例如可乐。而珍珠奶茶、麦旋酷等含有固形物的冷饮，以及麦咖啡冷饮，目前仍将配备吸管。

麦当劳中国介绍，相关减塑举措将于2020年内覆盖中国内地所有餐厅。届时，预计每年约减少400吨塑料用量。

麦当劳中国首席执行官张家茵说：“过去十几年我们持续开展‘绿色包装’行动。2007年率先将外带塑料袋换为纸袋，累计减少超过25亿个塑料袋；2010年，麦旋风改为纸杯包装，累计减少超过5亿个塑料杯；2015年，刀叉尺寸优化，降低约10%的塑料用量。2020年，我们所有的纸制包装，都100%来自经森林管理委员会FSC（Forest Stewardship Council）认证的原纸。”

前联合国环境规划署驻华代表处项目官员、中国合成树脂协会塑料循环利用分会秘书长蒋南青博士表示：“减塑是可持续发展迫切需要解决的问题之一。塑料吸管体积小难以回收利用，如果处理不当，会对生态环境造成威胁。麦当劳在减少塑料吸管方面积极行动，将对全社会共同减塑起到积极推动作用。”