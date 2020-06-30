中国最大黄金首饰商抵押80吨假黄金融资160亿人民币

在美国上市的中国最大黄金首饰制造商之一金凰珠宝，向多家金融机构质押了超过80吨黄金融资约160亿元（人民币，下同，31.56亿新币），结果这些金条其实表面镀金，内部成分为铜合金。

综合财新网和深蓝财经报道，因金凰珠宝经营情况恶化，多项融资计划被宣布提前到期。在6亿元信托计划到期的前一个月，民生信托5月16日要求融资方武汉金凰珠宝所质押的黄金，开箱检测，发现是铜合金。

就在开箱的结果出来的前一晚，武汉金凰珠宝董事长贾志宏曾强烈希望能够叫停检测但被明确拒绝。

金凰珠宝向金融机构融资的方式是“黄金质押加保单增信”，就是向金凰珠宝金融机构提供Au 999.9足金作为抵押物，并由中国人保财险湖北分公司进行黄金鉴定，出具企业财产险保质保量的保单进行增信融资。

以民生信托的“至信511号金凰珠宝贷款集合资金信托计划（第一期）”为例，该信托资金用于向金凰珠宝发放信托贷款，金凰珠宝以自上海黄金交易所采购的黄金含量不低于99.95%的标准黄金提供质押担保。

据报道，涉及保单共计74笔、300亿元，到2020年10月将全部到期。来自金融机构的融资200亿元，未到期的融资存量160亿元，对应质押的黄金是83.03吨。涉及民生信托、东莞信托、长安信托等15家金融机构。其中，民生信托融资规模最高，达40亿元。

中国2019年全年黄金产量为380.23吨，中国三大黄金巨头之一紫金矿业的黄金年产量约为40吨，金凰珠宝质押的黄金是紫金矿业年生产量的两倍。

公开资料显示，金凰珠宝成立于2002年8月，于2007年10月整体变更为股份公司，2010年8月18日成功在美国纳斯达克上市。其官网介绍称，金凰珠宝集研发设计、生产、制造、批发于一体的大型黄金首饰生产企业，是中国较大的黄金首饰制造商之一。

近几年来，武汉金凰珠宝通过信托融资非常频繁，而2019年下半年开始，金凰珠宝涉及长安信托、东莞信托、民生信托等公司的多期信托计划均出现逾期，相关产品规模合计达数十亿元。涉事的多家信托机构遂提起司法程序，法院依法查封了金凰珠宝所质押的黄金。

金凰珠宝2020年以来作为被执行人案件已达22次，累计执行标的额达102.57亿元，其中有多个标的被重复执行。最大的一笔执行标的达16.36亿元，公司董事长贾志宏持有的金凰系相关公司的股权也已被冻结。