台湾剑龙级潜舰时隔13年将再试射鱼雷

配合台湾今年的汉光演习，台湾海军剑龙级潜舰将试射德式SUT重型鱼雷。这将是2007年之后，剑龙级潜舰再度实弹试射SUT鱼雷的战雷。

据《联合报》报道，台湾农委会渔业署公布演习通告，明天清晨4时到8时，在恒春半岛以东海域划定射击区，禁止船只进入，在 7月15日和29日也都颁布相同范围禁航令。

由于试射可能受到天候或人为因素干扰而无法进行，依据军方惯例，向来都会预先安排预备日。

在台湾已故总统蒋经国时代，台湾突破外交障碍，向荷兰购得两艘“改良旗鱼级”潜舰，分别于1986、1987年返国服役，命名“海龙”“海虎”号。由于采购计划名为“剑龙”，因此海军惯称其为剑龙级。当时荷兰虽然出售潜舰，但无鱼雷可出售，台湾通过与印尼的关系，由参谋总长郝柏村赴印尼访问谈妥，购得一批德制的SUT鱼雷。采购数量据传为60枚，实际数字是秘密。

早年海军对于剑龙级使用的鱼雷型号，完全不对外证实。海龙、海虎舰平常也只以可回收的操雷进行射击训练。直到2003年9月4日搭配汉光19号演习，才首度公开举行鱼雷试射。但是当天鱼雷发射后，却在台湾前总统陈水扁与中外媒体面前，发生导线提前断裂失控的意外，操演区的舰艇一度紧急撤离。所幸这枚鱼雷并没有造成事故。陈水扁当时对此表示，演习瑕不掩瑜，并指示海军再度试射，打中为止。

台湾海军2003年10月8日利用“联兴90号”两栖操演的预演机会，在西南海域试射鱼雷，这次顺利击沉靶舰。为了提振形象，国防部决定14日再度试射，并邀请媒体采访。不料又出状况：当天上午的鱼雷再度脱靶未中，下午再射一次，总算击沉靶舰。

此后，在2005、2006、2007年的汉光演习，军方均安排剑龙级实弹射击科目，都顺利击沉靶舰。