美国最高法院驳回澳门亿万富翁行贿案上诉

美国最高法院周一驳回了澳门房地产开发商、亿万富翁吴立胜（Ng Lap-Seng）的上诉。吴立胜因贿赂两位联合国大使而被判处四年监禁。

据美国之音引述路透社报道，法官维持了2019年的判决，即吴立胜被裁定贿赂罪名成立。吴立胜辩称，联合国属于国际组织，不受美国的法律管辖。

吴立胜2017年7月被纽约联邦法院裁定包括两项违反《海外反腐败法》的罪名在内的六项罪名，其中包括行贿、洗钱和串谋。随后他向位于纽约的美国联邦第二巡回上诉法院提出的上诉被驳回。

检察官说，吴立胜自2011年到2015年向前安提瓜和巴布达常驻联合国代表、曾任联大主席的阿什（John Ashe）和多米尼加共和国前副大使劳朗索（Francis Lorenzo）行贿超过100万美元（139.43万新元）。吴立胜被控行贿是为了换取上述官员支持他在澳门修建“联合国会议中心”。该中心将举办会议、讨论和其他活动，并作为全球南南发展博览会的聚会场所。该中心从未建成。

这桩腐败案是自20多年前伊拉克“石油换食品”计划以来联合国最严重的财务丑闻。

吴立胜出生在中国大陆，1978年到澳门发展，成为房地产大亨，曾任中国全国政协委员。2015年9月，吴立胜入境美国后被捕。