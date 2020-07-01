美联邦通讯委员会认定华为中兴对国安构成威胁

美国联邦通讯委员会(FCC)周二正式发布一份官方声明，认定中国华为和中兴通讯对美国国家安全构成威胁，禁止美国公司使用83亿美元的政府资金购买这两家公司的设备。

据路透社报道，去年11月，FCC以5比0的投票结果同意发布上述声明，并提议要求农村电信运营商撤换现有美国网络中的这两家中国公司的设备。FCC主席阿吉特-派（Ajit Pai）周二在一份声明中表示:“我们不能也不会允许中共利用网络脆弱性，危及我们关键的通信基础设施。”

FCC委员杰弗里·斯塔克斯（Geoffrey Starks）周二表示，美国网络中仍存在"不值得信任的设备"，并表示美国国会必须拨款更换这些设备。

华为和中兴没有立即回应置评请求，但此前曾严厉批评FCC的行动。

特朗普在去年5月签署行政令宣布进入国家紧急状态，禁止美国公司使用对国家安全构成威胁的公司生产的电信设备。去年，特朗普政府还将华为列入了贸易黑名单。

FCC在今年4月表示，可能会吊销三家中国国有电信公司在美运营的牌照。

FCC要求中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet(美国)，发出所谓的“说明理由”命令，要求上述企业说明为何FCC不应吊销它们在美运营的牌照。