消息：非洲国家索马里兰将派代表驻台湾

非洲国家索马里兰（Republic of Somaliland）总统比希（Muse Bihi Abdi）据传将派遣代表驻台，将与台湾发展长期关系。民进党立委王定宇也在面簿上分享这则报道，并称如果消息属实，这项外交突破将撼动这个“非洲之角”索马里兰。

《自由时报》引述《索马里兰纪事报》（Somaliland Cbahronicle）的报道称，索马里兰总统比希任命一名台湾代表，台湾和索马利兰的深度交往已进行一段时间，包括部长级高层的访问也已在进行。

知情人士指出，台湾政府已在今年初于索马里兰建立据点，正就建设和其他科技领域与索马利兰进行密切合作。此外，台湾医疗团体路竹会在冠病疫情期间，派遣大量的医疗专业人员到当地，并携带许多珍贵的相关医疗补给品。

报道提到，尽管台湾不被国际承认，但台湾与美国有着非常牢固的关系，许多美国法律像是《台湾关系法》，以及近期《台湾法案》都显示台湾对美国的重要性。目前尚不清楚索马里兰政府，会如何长期保持这种重要关系，但匿名的官员强调了索马里兰与台湾关系的重要性，并指出索马里兰正在与世界各地的许多国家合作。虽然索马利兰派遣驻台的人员尚未确定，但肯定是索马里兰现任外交团队的成员之一。