林郑：国安法立法是香港回归以来最重要发展

今天是香港回归23周年，特首林郑月娥出席“七一”酒会致词时谈到“香港国安法”的实施，是特区回归以来最重要发展也是历史性的一步，期间她一度哽咽。

她坦言，过去一年是她从事40年公职生涯最严峻的考验，当中包括对她个人的攻击。她感谢中央对她的信任，以及家人、朋友和同事的支持和关怀，令她相信难关总会过去。

她还说，过去一年香港社会出现不断升级的暴力，实施“香港国安法”是为了令社会早日回复和平，作出必要而及时的一步，相信立法将令一国两制行稳致远，重回正轨。

香港中联办主任骆惠宁在酒会上称，对于香港成功实践一国两制感到自豪。他还称，香港回归前，港人只能做二等公民，没民主权利可言，而在经济上英国从香港获取大量利益。

他说，香港在回归后，港人不但能成为政治上的主人公，享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利及自由，毋须负担驻军费用，中央更推出一系列惠港政策，协助香港发展。



他强调，“香港国安法”对危害国家安全的极少数人来说，是“高悬的利剑”，但对于大部分港人来说，包括在港的外人，是保障权利自由、安宁生活的守护神。

“随着时间也会证明，港区国安法是由乱到治的重大转折点，也是一国两制实践的重大里程碑。”骆惠宁说，已收集到292万个支持“香港国安法”的签名，香港一定会重新出发，赢得未来。

港区人大代表叶国谦认为，若今日的公众活动有人举起“港独”旗帜，警方就会马上执法；至于“光复香港，时代革命”则意思比较含糊，要视乎当时的行为及周边环境是否违法。

针对香港国安法，港警已配备一面新的紫色警告旗，警告违法者可能会被拘捕或刑事检控等。（来源：香港01）

据了解，针对“香港国安法”，港警已配备一面新的紫色警告旗，警告违法者可能会被拘捕或刑事检控等字句。

对于多个本土派组织昨日宣布解散，叶国谦认为，“香港国安法”已有阻吓作用，不希望这些组织成员日后会以身试法。

香港商务及经济发展局长邱腾华认为，香港对战略物资有严谨管理制度，若美国单方面取消出口证豁免，会构成不方便，但现阶段未见大幅度影响，有关进口物资一年占大约4至5亿美元，未占重要份额。

在今早升旗仪式及庆祝酒会举行前，大批防暴警察今早6时左右已在湾仔港铁站和修顿中心外一带巡逻。到接近7时，社民连梁国雄等多名成员会合后高喊“反香港国安法”等口号。

大批防暴警员检查各参与游行人士的个人物品，并点算参与人数。警方检查众人逾35分钟，游行队伍仍然无法成功起步。