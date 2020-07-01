港澳办副主任：香港国安法是“一国两制”重要里程碑。

中国国务院新闻办公室今天（1日）上午10时举行新闻发布会，港澳事务办公室副主任张晓明表示，香港国安法的颁布实施。可说事有必至、理有固然。是“一国两制”事业的重要里程碑。

据中国网报道，他说，“一国两制”在推进的过程中会充满挑战，需要不断地解决新问题。香港国安法是中央处理香港事务最为重大的举措。而这部法律本身就是继香港基本法之后，中央为香港专门制定的第二部重要法律。

张晓明表示，它体现了全面准确贯彻“一国两制”方针的总要求，把“一国两制”的原则和底线进一步法律化，筑牢了在香港特别行政区防控国家安全风险的制度屏障，对“一国两制”实践行稳致远具有深远影响。

张晓明还表示，香港国安法也是中央完善治港方略的新标志、香港繁荣稳定的“守护神”，以及香港发展重返正轨的转折点。

他说，如果任由各种反中乱港势力在香港兴风作浪，甚至把香港变成对中央进行渗透、颠覆活动的基地，这对香港来说绝对“是祸不是福”，不仅会毁掉“一国两制”，也会毁掉香港的繁荣稳定，毁掉香港居民的福祉。

张晓明指出，这部法律就是要惩治极少数严重危害国家安全的犯罪分子，对他们高悬利剑，对干预香港事务的外部势力形成震慑，充分保护绝大多数香港居民的生命财产安全和所享有的各种权利自由，也包括充分保障在香港的外国投资者的合法权益，所以它将发挥香港繁荣稳定的“定海神针”的作用。