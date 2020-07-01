港澳办副主任：中央并非搞“一国一制” 制裁中国官员是强盗逻辑

中国国务院澳事务办公室副主任张晓明表示，这两天有的国家的政治人物公开说我们现在要在香港搞“一国一制”，若真如此，我们完全可把中华人民共和国刑法、刑事诉讼法、国家安全法等这些全国性法律直接适用于香港特别行政区，何必费这么大周章为香港度身订做制定一部国安法呢？

据中国网报道，他在今天举行的新闻发布会上说，中央一直强调要全面准确贯彻“一国两制”方针，就是因为无论是香港还是国际上都有一些人把“一国两制”的“经”给念歪了。每当中央依法行使某些权力的时候，西方都会有人出来指责说你们破坏了“一国两制”，侵蚀了香港的高度自治。好像香港的事情中央什么都不能管，反而他倒可以随意指手画脚。

他说，中央怎么能够对各种反中乱港势力在香港肆无忌惮地从事分裂国家、危害国家安全的行为和活动坐视不理呢？世界上有任何一个国家会对危害自身安全的犯罪屡屡发生置之不理的吗？

他还表示，对于有的国家现在声称要对中方一些官员采取严厉制裁的措施，我觉得这是强盗逻辑，我们现在做的是在制定中华人民共和国的一个地方行政区域的维护国家安全的法律，“这个关你什么事情，这完全是我们的内政。我又没有招你惹你，你凭什么对我动粗？”

他说，香港人喜欢说两句口头语“有冇（没有）搞错？”“关你咩（什么）事！”当然我们也不是吓大的。中国人看别人脸色，仰人鼻息的时代已经一去不复返了。外国投资者的合法权益，所以它将发挥香港繁荣稳定的“定海神针”的作用。