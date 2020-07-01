公安部副部级官员筹建港国安公署 刘兆佳：将发挥震慑作用

有消息透露，中国大陆公安部一名副部长级官员，近日已抵港筹备建立驻港国安公署。全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，该公署将发挥震慑作用。

据悉，不同于中国外交部驻港特派员公署，驻港国安公署是中央人民政府直接设立和派出的机构，层次较高。将来中央四大驻港机构，排序将依次为：中联办、驻港国安公署、外交部驻港公署、驻港部队。

刘兆佳相信，公署负责人极有可能兼任特区维护国安委员会的国安事务顾问，这样才能利于强化中央和特区之间在维护国安方面的沟通、协调和合作。

香港大律师公会副主席叶巧琦在电台节目表示，“香港国安法”条文仍存在很多疑问，例如其中的“其他非法手段”，几乎是涵盖任何手段，反问部分店铺向示威者提供食物及饮品等，是否属违法？

她还担心，条文将影响正常的国际交流，忧虑港人接受外国媒体访问时，一不小心说错话就会有问题。她表示，日后成立的香港特区维护国家安全委员会，工作信息不公开，作出的决定不受司法复核，完全没有透明度。

港大法律学院首席讲师张达明表示，“香港国安法”第38条指列明刑罚适用于海外人士，除非涉案人士终身不踏足中国，否则可能被捕，是将法例适用于全世界的人。

行政会议成员、资深大律师汤家骅则认为，“香港国安法”是“有辣有不辣”，“不辣”的是，严重罪行参与者的刑罚比早前传闻较低；而“辣”的部分是针对组织、策划及实施分裂国家、推翻政权等人士，会受到规管。

而且，颠覆国家政权罪的定义是包括推翻香港政权机关，或者攻击、破坏香港政权机关场所和设施，使机关无法正常履行职能，当中，立法会应是香港政权机关的一部分。

香港律师会会长彭韵僖发表声明，强调“香港国安法”涉及香港及全国14亿人民的共同利益及安全，而绝大部分工作交由港府部门执行及检控，由香港法院审判有关案件，体现中央对香港法律制度的信心及尊重。

