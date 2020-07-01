美参议员希望疫情后减少对中国药品的依赖

美国共和党和民主党参议员周二呼吁，应就外国对美国药品供应链的影响进行分析，并称冠病疫情暴露出美国在生产关键药品方面过度依赖中国和其他国家。

据路透社报道，共和党参议员鲁比奥和民主党参议员沃伦将于周二提出《美国药品供应链审查法》议案。

根据路透看到的副本，该议案将要求政府研究依赖外国公司和外国投资为美国市场生产药品的影响，并在一年内提供一份报告。

沃伦在一份声明中说:“为了战胜当前的冠病危机，提高美国应对未来大流行的能力，我们必须控制我们的供应链，减少关键药品对国外的依赖。”

一位助手说，中国是投资美国制药公司的国家之一，但参议员们也有兴趣了解美国制药行业的所有外国投资。

共和党总统特朗普长期以来一直承诺要把美国的制造业从海外带回美国，冠状病毒和对依赖进口的担忧，特别是来自中国的进口，刺激了一系列新的活动。

根据联合国的数据，中国在2010年取代美国成为世界最大的制造业国家，并在2018年占全球产出的28%。

鲁比奥是美国国会中对中国采取更强硬政策的主要支持者。他表示，该议案要求的这份报告将提供解决供应链脆弱性并减少在药品方面对中国的过度依赖所需的信息。

该议案将要求联邦贸易委员会和财政部长通过美国外资审议委员会(CFIUS)进行这项研究。