财新6月中国制造业PMI升至51.2 创半年新高

财新6月中国制造业PMI延续扩张之势，超预期升至半年高位至51.2，从而提振业界信心至2月以来最高，其中新订单总量自1月后首现增长，显示国内疫情管控措施放宽之下，更多企业得以恢复正常运营，为经济复苏提供支撑；不过，就业仍未见明显改善，外需疲软拖累出口业务继续下滑。

据路透社报道，财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的6月中国制造业PMI升至51.2，远高于路透调查预估中值50.5和上月的50.7，为2019年12月以来最高。该指数2月曾大幅降至40.3，创2004年4月本项调查开启以来纪录最低。

财新智库高级经济学家王喆称：“总体而言，国内经济在后疫情时代持续修复，供需两侧同步向好。” 6月中旬局部地区疫情有所反弹，但对经济全局影响较为有限。

他并指出，就业压力仍不能忽视，未来一段时间，促就业工作任务依然艰巨繁重。国外疫情形势仍不明朗，海外逐日新增确诊人数仍居高位，外需疲弱致新出口订单继续小幅收缩，外需仍是拖累项。

Markit网站刊登的新闻稿显示，6月份中国制造业景气状况继续复苏，企业产量进一步上升，新订单总量恢复增长，然而也有企业反映外部需求疲软，出口业务继续下滑，基本面数据显示销售增长主要是因为内需转强。与此同时，6月就业仍呈下降趋势，用工规模连续第六个月录得收缩。

王喆介绍，尽管6月制造业整体呈现供需同步复苏格局，但就业仍未见明显改善，就业指数连续第六个月位于收缩区间，甚至较上月略有下滑。企业对于扩大用工态度极为谨慎，部分企业仍有裁员计划，也并不急于雇佣新的工人填补空缺。

周二公布的6月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.9，高于路透调查预估中值50.4，为3月以来最高。