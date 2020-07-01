港澳办副主任：美若就香港国安法祭出制裁措施 中国必反制

针对美国回应香港国安法的一系列制裁措施，港澳办副主任张晓明说，美国一些人的手伸得确实太长了，如果他们这种霸凌主义的习性发作，想借机转嫁危机，玩“甩锅”，那他们就试试。“无非是给我们一个机会，展示我们自卫还击的决心和能力。”

据中国网报道，他在国新办的记者会上说，事实上，大家可能注意到这两天美国国务卿蓬佩奥、美国商务部长已经宣布了几项所谓的制裁措施，中国政府也宣布了对涉港问题上表现恶劣的人员要实行签证限制。我们有句老话，“你做初一，我做十五”。只要美国方面出手，中国政府和香港特别行政区政府必定要予以反制。有关的措施也会见步行步，陆续有来。

张晓明说，香港特别行政区的特殊经济地位，包括它的国际金融中心地位是长期形成的，是经过香港几代人奋力拼搏、打拼造就的，也是得到国际社会的广泛认同，并且获得基本法保障的，不是哪个国家、哪一方予取予夺的。

他强调，我们对保持香港的国际经济地位不那么担心，因为香港的国际金融中心地位、香港的繁荣稳定，从根本上来说取决于两条，一个是香港自身的营商环境、金融体系方面的优势会不会削弱，再一个是中国经济发展的势头和中央对香港的支持力度会不会持续。“对于这两点，我们是有信心的，所以我们对香港的未来也是充满信心的。”