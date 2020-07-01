中国创业板指数上半年涨36%领跑全球主要股指

受疫情冲击，全球主要股市今年上半年大多表现不佳，不过深圳证交所创业板则因有改革题材加持而一枝独秀。同期创业板指数累计上涨35.6%，大幅领跑全球主要市场指数。随着创业板改革并试点注册制落地，将为创业板市场引入更多“源头活水”。

据路透社报道，深交所旗下深圳证券信息有限公司提供新闻稿显示，上半年深证成上涨15.0%，上证指数下跌2.1%；同期美国标普500指数下跌5.5%，道琼斯工业指数跌10.3%，英国富时100指数跌幅更是高达17.5%。

而全球股市今年迄今跌近9%，并创10年最差开局。

新闻稿并称，创业板改革并试点注册制落地，创业板指启航再出发，未来通过纳入更多“三创四新”优质企业，服务创新创业企业的特色定位将进一步强化。

深交所6月发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，内容涉及首发审核、再融资并购重组、发行承销等方面，自6月15日起接收创业板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。

新闻稿并显示，创业板指由创业板市场中市值大、流动性好的100只股票组成。今年是创业板指发布10周年，指数市值从0.36万亿元人民币增长至3.6万亿元，为10年前规模的10倍。

创业板指以新兴产业为主导，目前样本股中战略性新兴产业权重占比高达82%，高新技术企业权重占比高达87%，民营企业权重占比高达94%，在市场主要指数中居领先地位。