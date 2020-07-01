中国对美媒体采取反制措施 要求七日内申报中国业务材料

中国外交部发言人发布消息称，中方将就美方无理打压中国媒体驻美机构对美国媒体采取反制措施，要求四家美国媒体七日内向中方申报在中国境内的工作人员、财务经营等书面材料。

据澎湃新闻报道，外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上作出上述宣布。

赵立坚表示，近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。作为对美方的反制，中方宣布要求美国联合通讯社(AP)、美国国际合众社(UPI)、美国哥伦比亚广播公司(CBS)、美国全国公共广播电台(NPR)自即日起七日内向中方申报在中国境内所有工作人员、财务经营、所拥有不动产信息等书面材料。

赵立坚指出，中方上述措施完全是被迫进行的必要对等反制，完全是正当防卫。美方有关做法严重损害中国媒体的声誉和形象，严重影响中国媒体在美正常运作，严重干扰中美正常人文交流，敦促美方立即纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

此前，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在推特（Twitter）发文说，据他了解，中国将会对美国在华传媒机构采取反制措施。

胡锡进在推文说，对于中美关系恶化而影响两国的媒体工作感到遗憾，强烈促请美国不要进一步将针对中国媒体的行动升级。

美国上个月底宣布将包括中央电视台、中新社、《人民日报》与《环球时报》在内的四家中国媒体列为“外国使团”，进一步限制它们在美国的运作，使得受限驻美的中国媒体增至九家。