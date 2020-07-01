中国足协：中超将于7月25日开赛

备受瞩目的中超联赛重启终于“尘埃落定”。7月1日，中国足球协会发布公告称，2020中超联赛将于7月25日分别在苏州赛区和大连赛区举行。

据中新社报道，早在今年5月，中国足协主席陈戌源在接受采访时就表示，中国足协一直就联赛重启不断优化、比较方案，不断和各俱乐部沟通，目标就是在满足疫情防控要求的前提下，尽早开展联赛。

随后，中超重启方案不断完善，中国足协对候选比赛城市也进行了多番考察。6月中国足协还曾邀请复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏等担任防疫专家，就职业联赛和俱乐部的疫情防控征求意见。

7月1日中国足协正式发布公告，其中表示中国疫情防控狙击战取得了重大战略成果，全国疫情防控形势继续向好，中国足球协会经研究决定，2020中国平安中超联赛将于7月25日分别在苏州赛区和大连赛区举行。

中国足协还表示，将全力做好赛事的各项服务保障工作，严格遵守国家防疫工作的各项要求，认真做好赛事的各项组织管理工作，确保中超联赛安全有序进行。

此前陈戌源就曾透露过中超分组比赛的方案。在苏州、大连分别开赛，意味着本赛季中超联赛将按照双赛区、赛会制方式进行。

中国足协目前尚未正式公布赛程安排等细节，但根据媒体此前报道，中超16支球队将平均分在两个小组内进行双循环赛，小组赛排名靠前和靠后的球队进入“争冠组”和“保级组”决出最后的名次。