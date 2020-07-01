邱腾华：香港国安法能够给予投资者更大信心

香港商务及经济发展局局长邱腾华7月1日表示，香港国安法为国家安全提供保障，他认为有关法律能够对违法行为起到阻吓作用，也给予投资者更大的信心，而特区政府也会继续向商界解说。

据中新社报道，邱腾华表示，每个国家和地区必然会有保护自己国家安全和利益的法律，香港不应该例外。他指出，香港特别行政区维护国家安全法已经清楚列明只针对四方面的严重罪行，包括分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，因此外国及本地投资者毋须担心。

他续说，在去年的社会事件令外地投资者感到担忧的情况下，有关法律能够起到阻吓作用，反而能够给予投资者更大的信心。邱腾华透露，过去一段时间他曾十多次与商界接触，向他们了解情况，未来特区政府也会继续向商界解说，也利用海外办事处向各地人士进行解释说明。他相信，待投资者充分了解有关法律时，仍然会维持对香港的充分信心。

邱腾华亦回应美国的对港制裁措施，他强调，两地贸易对等，互惠互利，美国制裁措施不会大幅影响香港贸易，对转口商亦不构成影响，但因为美国单方面取消进出口方便，日后要进行个别申请，会构成不便，但最终能否进口仍视乎买卖双方。

他续指，如果中央要就美国的不合理措施采取行动回应，特区政府会跟随中央看法。香港作为一个商贸城市，也会恪守在世界贸易组织内一贯采取的政策和措施，他强调在有关方面香港一直拥有很好的国际声誉。