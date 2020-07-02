英公布港人移居新措施 学者料其他国家会有类似计划

在香港国安法正式实施之后，英国政府宣布，英国国民(海外)护照、即BNO持有人，在英国逗留时限由半年延长至五年。有学者预料，其他国家也会有类似的计划推出。

综合彭博社、路透社及香港电台网站报道，英国首相鲍里斯·约翰逊周三在下议院发表讲话时说，“这项国家安全法的颁布和实施，明显且严重违反了中英联合声明，” “它违反了香港的高度自治，并与香港《基本法》相抵触。”

约翰逊称，他已经明确表示，“如果中国继续沿着这条路走下去，我们将为拥有英国国民（海外）身份的人提供进入英国的新途径，给予他们有限的居留许可，有在英国生活和工作的能力，然后申请公民——这正是我们现在要做的事。”

英国外交大臣拉布周三也称，英国将信守承诺，对持有英国国民海外BNO身份的香港人提供“订制”的移民途径。

他对议会表示，“首相和政府非常清楚：英国将信守诺言，兑现对香港人民的责任。”

他还说，BNO持有人将获得五年的居留许可，可以选择在英国工作或读书。五年后，这些人士可以申请定居身份(settled status)，然后再在12个月后申请成为公民。

目前香港有35万人持有BNO，另外还有250万人符合资格。

香港中大社会科学院全球研究学系兼任讲师陈伟信表示，根据英国政府的数字，相信约300万港人符合资格透过新渠道到当地定居。他说，近日申请BNO续期的港人有明显上升趋势，相信与香港政治及人权情况，与期望有落差有关。

陈伟信说，考虑到英国的港人的技能或资产，能否结合英国当前的空缺职位是重要问题，考虑移民的人需要留意。

陈伟信还说，暂时未能评估英方何时正式落实新措施，相信有一些行政或立法工作要处理。他也指出，英方表明香港国安法是促使其改变BNO政策的其中一个原因，相信其他国家也会有类似计划推出。