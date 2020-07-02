港警七一拘捕370人 网传刺伤警员疑犯在飞机上落网

香港警方昨天（7月1日）在示威中拘捕约370人，其中10人涉嫌违反《香港国安法》。此外，一名网民声称，在示威中刺伤防暴警员的嫌疑犯在香港机场的飞机上被捕。

大批香港民众昨天无视《香港国安法》已经生效，在港岛聚集游行，多人因展示“香港独立”标语或旗帜而被警方逮捕。

综合香港《明报》和香港01报道，在《香港国安法》下被捕的10人当中，最年轻的为15岁，他们分别藏有港独标语或旗帜、挥动港独旗等，其中一名男子则涉嫌驾驶插有“光复香港时代革命”旗帜的电单车撞向警员。

其他被捕的民众分别涉嫌非法集结、公众地方行为不检、疯狂驾驶、管有攻击性武器等。

另一方面，一名自称是港警务人员的男子今天凌晨2时左右在微博声称，在七一游行中刺伤一名防暴警员的嫌犯在香港机场的飞机上落网。

网民在贴文中附上照片，显示背景为机场及一架国泰客机，而登机桥上则有数名疑似警务人员的身影。

有消息人士透露，警方在机上拘捕一名20多岁的男子，与铜锣湾刺伤警员案有关，案件现由商业罪案调查科跟进。

另据网媒“东网”引述消息人士报道，男子亲友之前举报，指他会在昨天深夜抵达机场企图潜逃至英国，警方接报后赶到机场将男子拘捕。

据了解，嫌疑犯当时乘搭的国泰航空客机昨晚11时55分从香港前往伦敦。有消息指，客机当时已离开登机桥准备起飞，但被急召回客运大楼。有多名机场特警及其他军装警员在登机桥上守候，在客机开门后上机将目标人物拖出机舱，并将男子拘捕，客机则延误至今天凌晨1时02分重新出发。