中印第三轮军长级会谈 一线部队“脱离接触”取得进展

针对中印边境的紧张局势，中国外交部昨天称，中印两军于6月30日举行了第三轮军长级会谈，双方就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得积极进展。

据新华社报道，中国外交部发言人赵立坚说，中印第三轮军长级会谈继续推动落实前两轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得积极进展。中方对此表示欢迎。希望印方以实际行动落实好双方达成的共识，继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，共同推动边境地区局势缓和降温。

另据《环球时报》报道，对于上述消息，清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰表示，这是一个积极信号，表明6月15日中印官兵冲突造成流血事件后的紧张局势正趋向缓和。

至于第三次军长级会谈的共识是否会使事情最终得以解决，钱峰表示，“从对峙事件发生至今，中印高层管控紧张局势、维护边境地区和平稳定的战略意图一以贯之。此外，加勒万地区地处高原，平均海拔5000米以上，高寒缺氧。9月后当地更难适合人员驻留，双方人员长期驻扎不太现实。鉴于这些情况，两国无论从政治上还是从军事上都希望尽快和平解决争端。”

钱峰同时认为，从军事角度看，双方分批次组织一线部队脱离接触需要一段时间。

中印双方一个月内共举行了三次军长级会谈。两国边防部队在6月6日举行了首次军长级会晤，22日举行第二次军长级会谈举行，30日又举行了第三轮军长级会谈。

